Мы подберем оптимальное решение по ремонту Вашего Вольво с сохранением средств, качества, надежности и безопасности автомобиля.

Техническое обслуживание

Своевременное выполнение технического обслуживания автомобиля является главным условием надежной работы всех его узлов и агрегатов. Для каждой модели Volvo производитель разработал индивидуальные программы ТО. Они включают в себя как работы по замене технических жидкостей, фильтрующих элементов, ремней и т.д., так и обширный перечень проверок, который в свою очередь позволяет минимизировать вероятность случайной поломки в межсервисный интервал. С программой ТО Вашего автомобиля можно ознакомиться в сервисной книжке.

Компьютерная диагностика

Только диагностическое оборудование, специально разработанное для Volvo, раскрывает весь спектр возможностей для выполнения диагностики любой сложности.

Диагностика ходовой

Исправность ходовой части является важным условием безопасной эксплуатации автомобиля. Очень важно выполнять диагностику состояния подвески не только в рамках планового ТО, но и при любых замечаниях в ее работе, такие как: посторонние звуки, повышенные люфты, изменение поведения автомобиля при движении или любых других отклонениях в ее работе. Главное условие – человек, выполняющий диагностику ходовой части, должен иметь соответствующий опыт и квалификацию.

Запчасти для Вольво

Каким бы высококвалифицированным не был ремонт, использование деталей низкого качества сведет все труды на ноль. Поэтому в ремонте мы используем оригинальные запасные части, приобретаемые только у проверенных поставщиков. Также, для снижения стоимости обслуживания, по просьбе клиента, мы сможем подобрать проверенные аналоги.